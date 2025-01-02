Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da yine deprem oldu

02 Ocak 2025 01:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 01:46

Son dakika haberine göre, Muğla Gökova Körfezinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Son dakika | Muğla sallanmaya devam ediyor: Bir deprem daha!

Son dakika | Muğla sallanmaya devam ediyor: Bir deprem daha!

Türkiye​'de peş peşe depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla​'da deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Ege Denizi​, Gökova Körfezi olan depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi.

Saat 01.22 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 11.79 kilometre olduğu aktarıldı.

Depremin karaya olan uzaklığı ise 9.83 kilometre olduğu açıklandı.

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