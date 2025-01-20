Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem oldu

20 Ocak 2025 04:46 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 04:49

Son dakika haberine göre Sivas'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son verileri duyurdu.

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Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün Gürün ilçesi, büyüklüğü ise 3.2 olduğu açıklandı.

Saat 04.31 sularında olan depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

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