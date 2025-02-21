Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem oldu
Son dakika haberine göre, Sivas'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte detaylar...
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GİRİŞ:
21.02.2025
02:31
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GÜNCELLEME:
21.02.2025
02:42
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada depremin merkez üssü Gürün ilçesi olduğu belirtildi.
Saat 02.15'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Sivas'ta fay hattı var mı?
Sivas'ın kuzeyinden sismik olarak aktif dünyaca bilinen bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) geçmektedir. Bu fay zonu içerisinde doğudan batıya doğru Gölova, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri yer almaktadır. Güney doğudan kuzey batıya doğru uzanan Kelkit Vadisi KAFZ'nun etkisi altında gelişmiştir.