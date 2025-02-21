Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem oldu

Sivas'ta fay hattı var mı?

Sivas'ın kuzeyinden sismik olarak aktif dünyaca bilinen bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) geçmektedir. Bu fay zonu içerisinde doğudan batıya doğru Gölova, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri yer almaktadır. Güney doğudan kuzey batıya doğru uzanan Kelkit Vadisi KAFZ'nun etkisi altında gelişmiştir.