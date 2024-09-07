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Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 19:41 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:49
Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas&#039;ta korkutan deprem!

Son dakika haberi: AFAD, Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Sivas'ta bir deprem oldu. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü Ulaş yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem Sivas'ın ilçeleri ve çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli hissedildi. 

Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem! - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin 7 Eylül 2024 19:46

Ufak bi depremmiş herhalde panik yapmaya gerek yok canım biraz endişelenmek normal tabi

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