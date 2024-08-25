Son dakika | AFAD'dan 6 il için şiddetli yağış uyarısı! Sel riski devam ediyor

25 Ağustos 2024 12:38 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:32

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Şiddetli yağış ülke genelinde birçok kentte etkili olurken AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 6 il için daha yeni hava durumu uyarısı yaptı. Açıklamada Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerine "Meteorolojik uyarı" yazısı gönderildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği iletildi. Yazıda şiddetli yağış ve sel riski çerçevesinde; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması istendi.

VALİLİKLERE ÖNEMLİ MESAJ

Bu doğrultuda "İletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi ve yapılan faaliyetler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

SAMSUN'DA 1065 KİŞİ KURTARILDI

AFAD Samsun için yaptığı açıklamada ise jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan 1065 vatandaşın kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada kentteki vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

KAYSERİ'DE KAYIP VATANDAŞ ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları ve sel baskınları ile boğuşan kentlerimizden Kayseri'den acı haber geldi. Bünyan ilçesinde sel sularına kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç'ın ölü olarak bulunduğu öğrenildi.