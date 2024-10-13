Son dakika | Afyonkarahisar'da hissedilen deprem! Peş peşe depremler ürküttü

13 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:58

Son dakika: Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe 3 depremin ardından akşam saatlerinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Afyonkarahisar ve çevre illerdeki kullanıcılar cep telefonuna gelen yeni deprem bildirimiyle ürktü. Depremin büyüklüğü ve derinliğine dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi.

Afyonkarahisar​'da bugün saat 18:32'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ daha meydana geldi. Afyon​'da yaşayanlar cep telefonlarına gelen deprem bildirimiyle ürktü. Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre depremin merkez üssü Çakırköy olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

SABAH 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE UYANDILAR

İlk deprem 06.24'te 4,5 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği ise 4,6 kilometre olarak ölçüldü. Saat 06.27'de bu kez 3.1 büyüklüğünde, saat 06.30'da da 3,6 büyüklüğünde depremle sallandı.