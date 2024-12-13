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Son dakika | Afyonkarahisar deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 07:43 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:47
Son dakika | Afyonkarahisar deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar​'da saat 07.35 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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