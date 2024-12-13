Son dakika | Afyonkarahisar deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri paylaştı

13 Aralık 2024 07:43 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:47

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar​'da saat 07.35 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...