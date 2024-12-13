Son dakika | Afyonkarahisar deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 07:43 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:47
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da saat 07.35 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com