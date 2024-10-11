Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 06:58 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:00
Son dakika: Afyonkarahisar'da sabah saati deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen sarsıntıyla ilgili verileri açıkladı. Deprem saat 06.48'de kayıtlara geçti.
Afyonkarahisar'ın Boyalı - Sinanpaşa mevkiinde deprem oldu. 3.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi detaylı açıklamayı yaptı. Yerin 5.2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı kısa süreli hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com