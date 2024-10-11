Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 06:58 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:00
Son dakika | Afyonkarahisar&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika: Afyonkarahisar'da sabah saati deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen sarsıntıyla ilgili verileri açıkladı. Deprem saat 06.48'de kayıtlara geçti.

Afyonkarahisar​'ın Boyalı - Sinanpaşa mevkiinde deprem​ oldu. 3.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi​ detaylı açıklamayı yaptı. Yerin 5.2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı kısa süreli hissedildi.

Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
depremafyonkarahisarkandilli rasathanesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...