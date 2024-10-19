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Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:41 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:57
Son dakika | Afyonkarahisar&#039;da deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika: Afyonkarahisar gece yarısı depremle sallandı. AFAD tarafından depremin yeri ve büyüklüğüyle ilgili bilgilendirme paylaşıldı. Yerin 6.9 kilometre derinliğindeki sarsıntı tedirginlik oluşturdu.

Afyonkarahisar​'da saat 00.35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD​ tarafından merkez üssü olarak Kızılören duyuruldu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini 2.6 olarak duyurdu.

Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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