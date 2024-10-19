Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:41 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:57
Son dakika: Afyonkarahisar gece yarısı depremle sallandı. AFAD tarafından depremin yeri ve büyüklüğüyle ilgili bilgilendirme paylaşıldı. Yerin 6.9 kilometre derinliğindeki sarsıntı tedirginlik oluşturdu.
Afyonkarahisar'da saat 00.35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından merkez üssü olarak Kızılören duyuruldu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini 2.6 olarak duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com