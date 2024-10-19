Son dakika | Afyonkarahisar'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

19 Ekim 2024 00:41 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:57

Son dakika: Afyonkarahisar gece yarısı depremle sallandı. AFAD tarafından depremin yeri ve büyüklüğüyle ilgili bilgilendirme paylaşıldı. Yerin 6.9 kilometre derinliğindeki sarsıntı tedirginlik oluşturdu.