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 | Murat Makas

Son dakika | Ağır taşıtlara uygulanan trafik kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika haberi: D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında ağır taşıtlara uygulanan kısıtlama bugün kaldırıldı.

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Son dakika | Ağır taşıtlara uygulanan trafik kısıtlaması kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 14:43

Aşırı soğuklar ve şiddetli kar yağışı nedeniyle ağır taşıtlara getirilen trafik kısıtlaması kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

BUGÜN KISITLAMA KALDIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı sonrasında trafikte güvenliği sağlamak adına yeni karar aldı. 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 aralığında ağır taşıtlar için trafiğe çıkma yasağı uygulandı.

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