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Son dakika | Ağrı'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 20:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:16
Son dakika | Ağrı&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Son dakika haberi: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Son dakika haberine göre, Ağrı​'nın Doğubeyazıt ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

Saat 18.10 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika | Ağrı'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu - 1. Resim

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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