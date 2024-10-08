Son dakika | Ağrı'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 20:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:16
Son dakika haberi: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Son dakika haberine göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
Saat 18.10 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com