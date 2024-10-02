Son dakika | Ağrı'dan acı haber: Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu

02 Ekim 2024 17:43 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:02

Son dakika: Ağrı'dan şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB), Ağrı​'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit​ olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi. Açıklamada, “2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri not düşüldü.