Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! AFAD verileri açıkladı 

03 Aralık 2024 00:34 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:47

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki deprem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yakın yerde gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Akdeniz​ açıklarında deprem​ meydana geldi. AFAD​'ın geçtiği verilere göre deprem Güney Kıbrıs​ Rum Yönetimi'ne yakın kıyıda gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken derinliği ise 33.13 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER