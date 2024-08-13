Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 22:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:27
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre, Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 kilometre altında hissedildi.
Son dakika haberine göre Akdeniz'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre; deprem saat 21:32'de yerin 11.0 kilometre altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com