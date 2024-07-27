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Son dakika | Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 07:50 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 07:55
Son dakika | Akdeniz&#039;de 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.10 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 69.5 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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