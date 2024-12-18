Son dakika | Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

18 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:31

Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin etti.