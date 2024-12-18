Son dakika | Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri duyurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:31
Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin etti.
Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu sarsıntının derinliği ise 8.1 olarak kaydedildi.
DENİZLİ DE SALLANDI
Öte yandan dün gece saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Kaynak: TGRT Haber