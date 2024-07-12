Son dakika | Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 07:50 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:27
Son dakika haberi: AFAD'dan alınan bilgilere göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 07.34'te bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.91 km olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 3.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise Akdeniz'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com