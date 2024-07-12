Son dakika | Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

12 Temmuz 2024 07:50 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:27

Deprem bilimci Doğan Kalafat hayatını kaybetti! Son uyarısı İstanbul için olmuştu

Deprem bilimci Doğan Kalafat hayatını kaybetti! Son uyarısı İstanbul için olmuştu

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 07.34'te bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.91 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 3.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise Akdeniz'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...