Son dakika | Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz açıklarında deprem olduğu bildirildi. AFAD verilerine göre deprem 4.4 büyüklüğünde oldu. Depremin derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medyada paylaştı.

GİRİT ADASI'NDA DEPREM

Yine Akdeniz bölgesinde Girit Adası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem yerin 12.7 km derinliğinde ölçüldü.

SON DEPREM

19 Haziran'da Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem olmuştu. Kandilli Rasathanesi verilerle ilgili açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 19 Haziran 2025 tarihinde saat 22.51'deki sarsıntının büyüklüğü 3.8 derinliği ise 6.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1936064443491754271