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Son dakika | Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 00:44 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 01:45
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.22 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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