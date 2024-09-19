Son dakika | Akdeniz'de deprem! Antalya, Muğla ve İzmir'den hissedildi

KIYI BÖLGELERİMİZ SALLANDI

15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin oluşturduğu sarsıntı Antalya​, Muğla​ ve İzmir başta olmak üzere kıyı illerimizde ve bu illere bağlı ilçelerde de hissedildi. Depreme ilişkin şu ana dek herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Bu arada Akdeniz'de son dönemde aynı bölgedeki sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 4 Eylül tarihinde de yine Girit açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Öte yandan bölgemizde yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. İşte AFAD​'ın kayda alınan son depremlerin anbean yayımladığı link: