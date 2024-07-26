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Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:54
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 09.31'de bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17.9 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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