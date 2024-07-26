Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

26 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:54

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 09.31'de bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17.9 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...