Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

26 Ekim 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 08:29

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Postacı Şinasi'den 600 milyon liralık büyük vurgun! Her yerde aranıyor

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz​'de saat 08.14 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 84 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...