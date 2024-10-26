Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 08:29
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz​'de saat 08.14 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 84 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
depremAkdenizkandilli rasathanesideprem büyüklüğü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...