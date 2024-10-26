Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 08:29
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 08.14 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 84 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com