Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu, AFAD verileri açıkladı

Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından açıkladı. Deprem saat 15:37 sıralarında oldu ve yerin 8.99 km derinliğinde gerçekleşti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1937131499360330018

SON DEPREMLER

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece yarısı deprem meydana gelmişti. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars Sarıkamış'ta saat 02.38'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.