Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

21 Ekim 2024 19:33 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:58

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'ı birleştiren Akdeniz'in kuzeyinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.59'da meydana gelen sarsıntı için Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İşte detaylar...