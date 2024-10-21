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Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 19:33 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:58
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'ı birleştiren Akdeniz'in kuzeyinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.59'da meydana gelen sarsıntı için Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İşte detaylar...

Akdeniz merkezli bir deprem oldu. Kandilli  Rasathanesi'nin verilerine göre saat 18.59'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Depremin derinliği 4.4 km olarak açıklandı.

Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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