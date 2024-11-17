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Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:29
Son dakika | Akdeniz&#039;de korkutan deprem: AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Son dakika haberine göre, Akdeniz​ açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kıbrıs Rum kesiminde olduğu kaydedilen depremin derinliği ise 10 kilometre olarak açıklandı.

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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