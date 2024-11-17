Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu

17 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:29

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Son dakika haberine göre, Akdeniz​ açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

KANDİLLİ DE İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kıbrıs Rum kesiminde olduğu kaydedilen depremin derinliği ise 10 kilometre olarak açıklandı.