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Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:23
Son dakika | Akdeniz&#039;de korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 15.15’te meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

 

KANDİLLİ 3.9 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 ve derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. 

 

 

Kaynak: Tgrthaber.com

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