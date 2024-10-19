Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

19 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:47

Son dakika haberi: Akdeniz'de saat 10.08'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremle ilgili verileri paylaştı. Depremin yerin 11,32 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Depremden herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.

Türkiye'de ve denizlerde art arda depremler meydana geliyor. En son Malatya, Elazığ, Sivas gibi illerde korkutan deprem​ meydana gemişti. Son dakika haberine göre Akdeniz​'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD​ DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, Akdeniz'de saat 10.08'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11,32 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.50'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.