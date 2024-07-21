Son dakika | Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan ilk veriler geldi

21 Temmuz 2024 08:00 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 08:12

Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde açıklanan verilere göre saat 07:01'de, yerden 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güney illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 28 kilometre olarak açıkladı.

YUNANİSTAN'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü ise Paleochora'nın 59 kilometre güneybatısındaki deniz bölgesinde meydana gelen depremin odak derinliğini 17,2 kilometre olarak açıkladı.

Skai radyosuna konuşan Atina Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün Araştırma Direktörü ve Sismolog Gerasimos Chouliaras, bunun ana deprem olup olmadığını görmek için sismik aktiviteyi izlediklerini ifade etti.

DAHA YIKICI OLABİLİRDİ

Depremin göreceli olarak sığ olduğunu ancak odak derinliğinin ve su altında meydana gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde daha yıkıcı sonuçları olabilirdi" dedi.