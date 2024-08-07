Son dakika | Adana'dan sonra Akdeniz'de peş peşe şiddetli depremler: İlk veriler geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:11
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan depremden dakikalar sonra da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi!
Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Tedirgin eden depremden sadece dakikalar sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Depremin büyüklüğünü ilk 2,0 olarak geçen Kandilli Rasathanesi sonrasında yaptığı güncellemede büyüklüğü 5,2 olarak revize etti. Verilerde; depremin yerin 5,5 km altında geldiği aktardı.
ADANA SABAH SAATLERİNDE 3 KEZ SALLANDI
Öte yandan Adana bu sabah art arda 3 deprem meydana gelmişti. Kozan ilçesinde birer dakika arayla 4,6, 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde 3 ayrı deprem oldu.
Deprem, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olurken sarsıntı nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu.
Kaynak: tgrthaber.com