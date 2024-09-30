Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:02
Son dakika haberi: Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Son dakika haberine göre; Aksaray-Konya yolunda şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının nedeniyle görüş mesafesi neredeyse 3 metreye düştü. Hal böyle olunca kazada kaçınılmaz oldu.
Aksaray-Konya yolunda hava şartları nedeniyle seyir halindeki 15 araç birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.
Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber gerçekten üzücü umarım herkese iyi gelir