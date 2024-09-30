Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

30 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:02

Son dakika haberi: Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre; Aksaray-Konya yolunda şiddetli rüzgar​ ve kum fırtınasının nedeniyle görüş mesafesi neredeyse 3 metreye düştü. Hal böyle olunca kazada kaçınılmaz oldu.

Aksaray-Konya yolunda hava şartları nedeniyle seyir halindeki 15 araç birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...