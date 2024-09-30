Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:02
Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre; Aksaray-Konya yolunda şiddetli rüzgar​ ve kum fırtınasının nedeniyle görüş mesafesi neredeyse 3 metreye düştü. Hal böyle olunca kazada kaçınılmaz oldu.

Aksaray-Konya yolunda hava şartları nedeniyle seyir halindeki 15 araç birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları gelecek...

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
rüzgarkum fırtınasıtrafik kazasıaksaray

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe30 Eylül 2024 17:06

Bu haber gerçekten üzücü umarım herkese iyi gelir

Sonraki Haber Yükleniyor...