Son dakika | Ali Yerlikaya'dan polis katiline giydirilen çöp poşeti için açıklama! Soruşturma açıldığı öne sürüldü

23 Eylül 2024 17:55 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:00

Son dakika: Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili soruşturma açıldığı iddiasına yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili son durumu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirilerek hayvan toplama aracına bindirilmesine ilişkin olarak çıkan tartışmaya noktayı koydu. Bakan Yerlikaya, çöp poşeti giydirilmesi sebebiyle soruşturma açılmadığını bunun 'alçakça bir yalan" olduğunu söyledi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."