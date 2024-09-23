Son dakika | Ali Yerlikaya'dan Yunan bakanla kritik görüşme: Yunanistan Ege'de burnumuzun dibine kadar girdi!

23 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 22:24

Son dakika: Yunanistan tarafının Ege Denizi'nde kıyıya çok yakın bir seviyede yaptığı ihlaller sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunan Bakan ile yaptığı görüşmesinde Yunanistan'ın Bodrum ve Datça'da yaptığı ihlallerin kabul edilemez olduğunu belirterek duyulan rahatsızlığı vurguladı. İşte görüşmeden kritik detaylar...

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Yunanistan sahil güvenlik botlarının son dört gün içerisinde Türk karasularında kıyı şeridine kadar yaptığı işgal sonrası İçişleri Bakanlığı Yunanistan tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Bodrum ve Datça'da üst üste gerçekleşen sınır ihlalleri sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides ile görüştü.

"KOMŞULUK İLİŞKİLERİN KORUNMASI İÇİN BU İHLALLER KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti."