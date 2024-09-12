Son dakika | Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

12 Eylül 2024 12:06 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:18

Son dakika: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı. Atamayı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

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Açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.