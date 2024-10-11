Son dakika | Bartın Amasra'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi! Kandilli verileri güncelledi: Daha şiddetli vurmuş

11 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:58

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,3 km altında gerçekleşti. Kandilli ise ilk olarak 4,9 büyüklüğünde açıkladığı depremi 5,0 olarak revize etti.

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Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Son olarak AFAD​'ın aktardığı verilere göre: Bartın'ın Amasra​ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem​ oldu. Şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde:

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer: Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)

Tarih:2024-10-11

Saat:10:16:41 TSİ

Enlem:42.53472 N

Boylam:31.38972 E

Derinlik:9.33 km

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,9 OLARAK GEÇTİ

AFAD'ın ardında Kandilli Rasathanesi de Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen depremin verileri açıkladı. Kandilli, AFAD'ın aksine depremin büyüklüğünü 4,9 olarak geçti.

Kandilli'nin verileri şu şekilde:

11.10.2024, 10:16:41 TSİ

Büyüklük: 4.9

Derinlik: 13.7 km

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 4,8 (AFAD)-4,9 (Kandilli) büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin; Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'un bazı kesimlerde hafif şiddette hissedildiği bildirildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ REVİZE ETTİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi revize etti. İlk olarak depremi 4,9 olarak geçen Kandilli, depremin büyüklüğünü 5,0 olarak revize etti.

Kandilli'nin açıkladığı veriler şu şekildi: