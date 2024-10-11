Son dakika | Bartın Amasra'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi! Kandilli verileri güncelledi: Daha şiddetli vurmuş
Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,3 km altında gerçekleşti. Kandilli ise ilk olarak 4,9 büyüklüğünde açıkladığı depremi 5,0 olarak revize etti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Son olarak AFAD'ın aktardığı verilere göre: Bartın'ın Amasra ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın verileri şu şekilde:
- Büyüklük:4.8 (Mw)
- Yer: Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
- Tarih:2024-10-11
- Saat:10:16:41 TSİ
- Enlem:42.53472 N
- Boylam:31.38972 E
- Derinlik:9.33 km
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,9 OLARAK GEÇTİ
AFAD'ın ardında Kandilli Rasathanesi de Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen depremin verileri açıkladı. Kandilli, AFAD'ın aksine depremin büyüklüğünü 4,9 olarak geçti.
Kandilli'nin verileri şu şekilde:
- 11.10.2024, 10:16:41 TSİ
- Büyüklük: 4.9
- Derinlik: 13.7 km
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 4,8 (AFAD)-4,9 (Kandilli) büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin; Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'un bazı kesimlerde hafif şiddette hissedildiği bildirildi.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ REVİZE ETTİ
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi revize etti. İlk olarak depremi 4,9 olarak geçen Kandilli, depremin büyüklüğünü 5,0 olarak revize etti.
Kandilli'nin açıkladığı veriler şu şekildi:
- Revize
- 11.10.2024, 10:16:38 TSİ
- Büyüklük: 5.0,
- Derinlik: 7.5 km
Bu kadar derin bir deprem hiç iyi değil umarım herkes sağ salimdir