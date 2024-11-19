Son Dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması: İki isim görevden alındı

19 Kasım 2024 23:47 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:49

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması kapsamında iki görevden alma gerçekleşti. Kültür Dairesi Başkanı ve Koordinatörü görevden uzaklaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nde çok tartışılan konser harcamaları kapsamında başlatılan soruşturmada gelişme yaşandı. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt 'un soruşturma​ sonuna kadar geçici olarak görevden alındığı açıklandı.

