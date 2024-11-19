Son Dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması: İki isim görevden alındı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 23:47 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:49
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması kapsamında iki görevden alma gerçekleşti. Kültür Dairesi Başkanı ve Koordinatörü görevden uzaklaştırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çok tartışılan konser harcamaları kapsamında başlatılan soruşturmada gelişme yaşandı. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt 'un soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındığı açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com