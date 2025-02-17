Son dakika | Ankara deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama

Son dakika haberine göre Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamada saat 13:20'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Yenimahalle olarak duyurdu.

Öte yandan Ankara'da yaşayan ve depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada depremi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına soktu.

Derinliği 11.48 km ölçülen deprem Eskişehir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara Valiliği: "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ANKARA'DA BİR OKUL TATİL EDİLDİ

Bu arada deprem nedeniyle Ankara'da bir okuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan çıkartıldı. Depremi hisseden ve çocuklarını merak eden aileler ise hemen okula geldi.