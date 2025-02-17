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 | Suat Vilgen

Son dakika | Ankara deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama

Son dakika: Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:16

Son dakika haberine göre Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamada saat 13:20'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Yenimahalle olarak duyurdu.

Öte yandan Ankara'da yaşayan ve depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada depremi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına soktu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Derinliği 11.48 km ölçülen deprem Eskişehir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara Valiliği: "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ANKARA'DA BİR OKUL TATİL EDİLDİ

Bu arada deprem nedeniyle Ankara'da bir okuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan çıkartıldı. Depremi hisseden ve çocuklarını merak eden aileler ise hemen okula geldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ANKARA'DA SON BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?
Ankara'da son büyük deprem 20 Aralık 2007'de yerel saatle 11.48'de meydana geldi. Bala ilçesi merkezli depremde 834 konut, 63 ahır ve 3 iş yeri ağır; 5 konut ise orta hasar gördü.
ETİKETLER
#Deprem Korkusu
#Gündem
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