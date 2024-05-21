Son dakika! Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 46 şüpheli kıskıvrak yakalandı

21 May 2024 11:34 - Güncelleme : 21 May 2024 11:46

Emniyet'in terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik “KISKAÇ-16” operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

FETÖ’cülere göz açtırmayacaklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DETAYLARI...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Bitlis, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tokat ve Uşak olmak üzere 28 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri,

Devletin farklı kademelerinde görev aldıkları,

Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri,

Örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları,

Emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları,

Örgütün “Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...