Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 08:43

Son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı.

ANKARA POLATLI'DA OTOBÜS KÖPRÜYE SAPLANDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

9 ÖLÜ, 26 YARALI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'daki otobüs kazasında 9 ölü ve 26 yaralı olduğunu açıkladı.