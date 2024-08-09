Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 08:43
Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazayla ilgili son bilgileri paylaştı.
Son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı.
ANKARA POLATLI'DA OTOBÜS KÖPRÜYE SAPLANDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
9 ÖLÜ, 26 YARALI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'daki otobüs kazasında 9 ölü ve 26 yaralı olduğunu açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı