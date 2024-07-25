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Son dakika | Ankara'da 3.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:50
Son dakika | Ankara&#039;da 3.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.8 kilometre olarak kaydedildi. 

Tedirgin eden depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ PAYLAŞTI 

IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

25.07.2024, 09:49:56 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 4.8 km 

Kaynak: Tgrthaber.com
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