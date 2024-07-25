Son dakika | Ankara'da 3.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

25 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:50

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.8 kilometre olarak kaydedildi.

Tedirgin eden depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

25.07.2024, 09:49:56 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 4.8 km