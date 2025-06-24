Son dakika | Ankara'da dev DEAŞ operasyonu! 10 kritik isim için gözaltı kararı

Son dakika haberi: DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.

TAMAMI YAKALANDI

Savcılığın direktifiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hayata geçirilen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı. Polisteki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.