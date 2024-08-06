Son dakika | Ankara'da doğal gaz patlaması: Can kaybı var! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ölen vatandaşın kimliği belli oldu.
Son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kanada Büyükelçiliği binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kemal Altuğ'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.
"KUVVETLİ BİR PATLAMA SESİ DUYDUK"
Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.
PATLAMADA DOĞAL GAZ ŞÜPHESİ
Öte yandan patlamanın nedeni henüz bilinmezken ekipler doğal gaz patlamasının üzerinde duruyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.