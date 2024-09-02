Son dakika | Ankara'da inşaatta iş kazası! İskele kırıldı: 3 işçi hayatını kaybetti

02 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:50

Ankara'nı Sincan ilçesinden meydana gelen olayda; bir apartman dış cephe mantolamasının yapıldığı iskele kırıldı. İskelenin üstünden bulunan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattan zemine düştü.

BİR İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ

Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanığı Selçuk Demirezen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 tane arkadaş yere düştü. 1'i canlıydı 2'si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.