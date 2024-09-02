Son dakika | Ankara'da inşaatta iş kazası! İskele kırıldı: 3 işçi hayatını kaybetti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:50
Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta işçilerin çalıştığı iskele kırıldı. İskelenin üstünde bulunan 3 işçi, 12. kattan zemine düştü. Feci olayda 3 işçi de hayatını kaybetti.
Ankara'nı Sincan ilçesinden meydana gelen olayda; bir apartman dış cephe mantolamasının yapıldığı iskele kırıldı. İskelenin üstünden bulunan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattan zemine düştü.
BİR İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ
Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Görgü tanığı Selçuk Demirezen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 tane arkadaş yere düştü. 1'i canlıydı 2'si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı