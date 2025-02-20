Ankara'da sahte içki kâbusu sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı

Son dakika haberine göre Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 61'den 63'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

NTV'nin haberine göre; Ankara'da tutuklanan zanlıların ifadelerine ulaşıldı. Verilen ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 LİTRESİNİ 1000 TL'YE SATTILAR

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler.

Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.

