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 | Merve Yaz

Ankara'da sahte içki kâbusu sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı

Son dakika haberi: Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'dan 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamındaysa 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da sahte içki kâbusu sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 17:23

Son dakika haberine göre Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 61'den 63'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

NTV'nin haberine göre; Ankara'da tutuklanan zanlıların ifadelerine ulaşıldı. Verilen ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 LİTRESİNİ 1000 TL'YE SATTILAR

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler.

Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sahte içki neyden yapılıyor?
Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor. Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor. Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor. Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor. METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 18'i yaşamını yitirdi. Kırıkkale'de de son 3 günde 7 kişi hayatını kaybetti.
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