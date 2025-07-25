Son dakika | Antalya açıklarında deprem oldu

Akdeniz'deki sismik hareketlilik devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.31'de meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 46.26 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1948588860713079120

KANDİLLİ 3,9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'deki depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 31.3 kilometre olarak ölçüldü.