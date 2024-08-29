Son dakika | Antalya Kaş'ta deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:48
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilere göre deprem yerin 13 km altında gerçekleşti.
Asrın felaketinden sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe yol açıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı deprem verileri oldukça dikkatli bir şekilde inceleniyor.
AFAD, 13.10'da Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen depremi duyurdu. AFAD'ın verilerine göre; Kaş açıklarında 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 13 km altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com