Son dakika | Antalya'da deprem: AFAD duyurdu!
Son dakika haberi: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu...
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'da merkez üssü Demre olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
KANDİLLİ 4.5 OLARAK DUYURDU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı.
Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Allah'tan şükür büyüklüğü fazla değil ama yine de korkutucu bir olay