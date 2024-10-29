Son dakika | Antalya'da deprem: AFAD duyurdu!

29 Ekim 2024 20:00 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 20:09

Son dakika haberi: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu...

Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya​'da merkez üssü Demre olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini bildirdi.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul​, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER