Son dakika | Antalya'da deprem: AFAD'dan açıklama geldi

04 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:26

Son dakika haberi: Antalya Döşemealtı'nda 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi...

Akdeniz​ sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya​ Döşemealtı'nda 3.1 büyüklüğünde bir deprem​ olduğunu bildirdi.

ANTALYA'DA ART ARDA DEPREMLER

Deprem çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı. Antalya'da peş peşe yaşanan depremler dikkat çekiyor. Uzmanlar dikkatli olunması ve önlem alınması noktasında uyarılarda bulundu.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER