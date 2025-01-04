Son dakika | Antalya'da deprem: AFAD'dan açıklama geldi
Son dakika haberi: Antalya Döşemealtı'nda 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi...
Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya Döşemealtı'nda 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
ANTALYA'DA ART ARDA DEPREMLER
Deprem çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı. Antalya'da peş peşe yaşanan depremler dikkat çekiyor. Uzmanlar dikkatli olunması ve önlem alınması noktasında uyarılarda bulundu.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.