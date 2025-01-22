Son dakika | Antalya'da deprem: Kandilli duyurdu!

22 Ocak 2025 23:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:26

Son dakika haberi: Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi​ Kandilli Rasathanesi​ ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

KISA SÜRELİ KORKUYA NEDEN OLDU

5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER