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Son dakika | Antalya'da deprem: Kandilli duyurdu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 23:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:26
Son dakika | Antalya&#039;da deprem: Kandilli duyurdu!

Son dakika haberi: Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi​ ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Son dakika | Antalya'da deprem: Kandilli duyurdu! - 1. Resim

KISA SÜRELİ KORKUYA NEDEN OLDU

5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
depremBoğaziçi Üniversitesikandilli rasathanesi

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