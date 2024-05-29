Son dakika! Antalya'da deprem... Kandilli'den açıklama
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 May 2024 06:51 - Güncelleme : 29 May 2024 06:53
Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 6,24'te meydana gelen ve yerin 16,1 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com