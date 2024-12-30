Son dakika | Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

30 Aralık 2024 05:39 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 06:19

Son dakika haberine göre Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​'de yaşanan depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya​'da deprem olduğunu duyurdu. Alınan bilgilere göre, merkez üssü Kumluca​ olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Saat 05.25 sularında yaşanan depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak kaydedildi.

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KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Antalya'nın Ovacık-Elmalı bölgesi olarak bildirildi. Depremin derinlik bilgisi ise 6,8 kilometre olarak açıklandı.